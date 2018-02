Kim Kardashian zeigt ihre neue Haarfarbe

Kim Kardashian zeigte sich auf Instagram mit ihrem neuen Look, nachdem sie ihre platinblonden Locken für eine neue pinke Frisur eintauschte.

In ihrer Instagram Story fragte sie mit Bärenohrenfilter und quietschender Stimme ihre rund 108 Millionen Follower: "Hey Leute, mögt ihr meine neuen pinken Haare?"

In dem kurzen Clip ist zu erkennen, dass die Reality-TV-Darstellerin ihren Haaransatz dunkel gelassen hat, sodass auch Fans auf Twitter schon bald spekulierten, ob Kim in die Fußstapfen von Kylie Jenner tritt und eine Perücke trägt, anstatt diese drastische Veränderung an ihren eigenen Haaren vorzunehmen.

"Es ist echt"

Doch schon kurz darauf setzte Kim den Gerüchten ein Ende, indem sie twitterte: "Ich mag Perücken nicht wirklich. Es ist echt."

Kim hat im vergangenen Jahr mehrere neue Frisuren ausgetestet. Zunächst schnitt sie ihre natürlichen langen, dunklen Haare zu einem Bob und ließ sich später ihre platinblonden Locken machen, die sie bei der New York Fashion Week im September zum ersten Mal präsentierte.

Blonde Kim Kardashian

Bereits letzten Monat kündigte Kim an, dass sie darüber nachdachte, ihren Haaren einen neuen Farbschliff zu verpassen. Als sie von einem Fan via Twitter gefragt wurde, ob sie ihre blonden Locken wieder in ihre natürliche Haarfarbe eintauschen würde, antwortete sie:

"Noch nicht jetzt. Da sie neu gebleicht sind, muss ich ein paar Wochen warten, um die Farben zu wechseln. Vielleicht wenn der Ansatz raus wächst. Es wird Jahre dauern, bevor ich wieder blond werde, also muss ich es genießen."

Daraufhin sinnierte sie jedoch darüber, sich die Haare rot zu färben, indem sie auf ein Meme antwortete, welches ihre Haare rot erleuchten ließ: "OMG soll ich diese Farbe ausprobieren?"

Kimye: Kim Kardashian und Kanye West

(red)