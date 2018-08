Homophobie-Vorwürfe gegen Kim Kardashian

US-Model Tyson Beckford machte sich auf Instagram über die Kurven von Kim Kardashian. "Sie ist nicht echt, der Doktor hat ihre rechte Hüfte vermasselt", schrieb er zu einem Foto, das die 37-Jährige auf dem Weg zu einer Fernsehsendung zeigt. Daneben fügte er ein sich übergebendes Emoji hinzu.

Bei den meisten Usern kam diese Bemerkung so gar nicht gut an. Auch Kim fand das nicht so prickelnd und sah sich gezwungen ihm öffentlich zu antworten. "Schwester, wir alle wissen, warum du nichts damit anfangen kannst." , schrieb sie. Daneben setzte die Dreifach-Mama eine Kaffeetasse, einen Frosch und lackierte Fingernägel.

"Kim ist homophob"

Ihren Fans machte sie mit diesem Kommentar keine Freude. Die werfen Kim jetzt nämlich Homophobie vor. Dass Kim Tyson als "Schwester" bezeichnete und ein Nagellack-Emoji verwendete, sei nicht in Ordnung.

"Falls ihr es noch nicht wisst. Es gab schon lange Zeit Gerüchte darüber, dass Tyson Beckford schwul ist. Und Kim Kardashian verwendet das gegen ihn. Das ist einfach nur billig.", so ein Tweet des Klatsch-Bloggers Perez Hilton.

