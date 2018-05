So süß gratuliert sie ihrem Kanye zum Jahrestag

Vor vier Jahren gaben sich Reality-TV-Star Kim Kardashian und Kanye West das Ja-Wort. Zu diesem Anlass postete die Reality-TV-Darstellerin auf Instagram postete ein noch nie zuvor gesehenes Hochzeitsfoto.

"4 Jahre sind vorbei und es wird ewgi halten. Danke für unsere Familie und danke, dass du dich so viel um uns kümmerst. Danke dafür, dass du mich jeden Tag inspirierst, ich bin so ein Glückspilz. Ich freue mich auf das 'Für immer mit dir zusammen zu sein'. Alles Gute zum Jahrestag!", schreibt sie unter das Bild.

Auf Twitter verriet sie, dass sich für Kanye extra die Haare erneut blondieren ließ. Die Farbe möge ihr Mann besonders an ihr.

Auch Kanye bedankte sich bei Kim via Twitter mit den Worten "Ich bin dankbar und einfach glücklich".

Went blonde again for my anniversary it’s @kanyewest ’s favorite 🔥💋🔥 pic.twitter.com/nvOvPMvJxW

gratitude and happiness best describe what my wife means to me. I’m deeply grateful and purely happy 😊