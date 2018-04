Wegen Trump-Tweets: Kim ist sauer auf Kanye

Kim Kardashian ist auf ihren Ehemann momentan nicht so gut zu sprechen: Angefangen hatte alles damit, dass Kanye West auf Twitter Donald Trump lobte und ihn sogar als seinen Bruder bezeichnete. Daneben postete er jede Menge Bilder, die ihn mit einer "Make America Great Again" Mütze zeigen.

You don't have to agree with trump but the mob can't make me not love him. We are both dragon energy. He is my brother. I love everyone. I don't agree with everything anyone does. That's what makes us individuals. And we have the right to independent thought. — KANYE WEST (@kanyewest) 25. April 2018

Bis auf den US-Präsidenten selbst, der sich prompt bei Kanye dafür bedankte, fanden es nur die wenigsten cool. Auch seine Ehefrau war nicht gerade happy darüber. Sie sorgte nämlich dafür, dass Kanye nochmal twittert und klar stellt, dass er eigentlich nicht alles gut findet, was Trump macht.

my wife just called me and she wanted me to make this clear to everyone. I don't agree with everything Trump does. I don't agree 100% with anyone but myself. — KANYE WEST (@kanyewest) 25. April 2018

Damit nicht genug: Wenig später meldete sich Kim selbst zu Wort. Sie twitterte, dass sie in manchen Dingen andere Ansichten als ihre Mann habe und machte darauf aufmerksam, dass Kanye nie gesagt habe, dass ihr Ehemann mit Trumps Politik einverstanden sei.

Now when he spoke out about Trump... Most people (including myself) have very different feelings & opinions about this. But this is HIS opinion. I believe in people being able to have their own opinions,even if really different from mine

He never said he agrees with his politics — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 25. April 2018

Offenbar hatte Kim Angst um ihre eigenen Fans. Denn Kanye hat nach den Trump-Tweets über neun Millionen Follower verloren ...

