Lindsay Lohan wettert gegen Kim Kardashian

Blogger Perez Hilton postete auf Instagram das neueste Foto von Kim Kardashian mit den Worten "Was hält ihr davon?". Auf dem Bild ist das It-Girl mit Rasta-Haaren zu sehen. Lindsay Lohan reagierte darauf mit "Ich bin verwirrt".

Diese Antwort gefiel Kim Kardashian so gar nicht. "Weißt du was verwirrend ist? Dein plötzlich ausländischer Akzent", schrieb die Dreifach-Mama und spielte mit diesem Kommentar auf Lohans deutlich veränderte Art zu sprechen an. Seit 2016 spricht die 31-Jährige immer wieder mit unterschiedlichen Akzenten. Grund dafür seien ihre Reisen in Europa gewesen.

Bilder von Lindsay Lohan

"Es ist einfach ein Mix aus den verschiedenen Sprachen, die ich verstehe und versuche, zu lernen. Ich spreche Englisch und Französisch fließend, verstehe Russisch und lerne außerdem Türkisch, Italienisch und Arabisch", erklärte sie einst gegenüber "Daily Mail" .

(red)