So feierte Kims Tochter North ihren 5. Geburtstag

Beauty-Session mit Mama Kim, ein Besuch in der Süßigkeitenfabrik und zum Abschluss ein Dinner in einer noblen Bar in New York: So feierte North, die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West, ihren fünften Geburtstag.

Für den perfekten Look war übrigens Mama Kim verantwortlich. Die schminkte nicht nur ihre Tochter, sondern glättete auch ihre Haare. Das sorgte bei Twitter bei vielen für Unmut. "Einem Kind die Haare zu glätten, ist gefährlich", so ein Twitter-User.

Am Ende des Tages war die Kleine jedenfalls k.o und auf die Nobel-Bar hatte sie so überhaupt keine Lust. Weil sie sich weigerte dorthin zu gehen, wurde sie von Papa Kanye getragen.

Kimye: Kim Kardashian, Kanye West und Kids

(red)