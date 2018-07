Kim K. verdient mit neuem Parfum 1 Mio. pro Minute

Kylie Jenner prangt als reichste Frau am Titel des "Forbes"-Magazins. Das viele Geld hat sie mit ihrer Kosmetiklinie gemacht. Ihre große Schwester Kim Kardashian könnte Kylie bald entthronen.

In 45 Dollar-Schritten zur Multimillionärin

Am Dienstag hat Kim Kardashian West ihre neue Parfum-Linie auf den Markt gebracht. Die drei Düfte heißen Kimoji Cherry, Kimoji Peach und Kimoji Vibes. Mit 45 Dollar per Flakon (rund 39 Euro) sind die neuen Düfte billiger als Kims erste Parfumlinie "KKW Body" (das war die, die in Miniatur-Kim-Torsos abgefüllt wurden).

Kim in Unterwäsche und Promi-Freundinnen einzige Werbung

Als Werbung riss sich Kim wieder einmal die Kleidung vom Leib und posierte neben ihren Parfums in Unterwäsche, um für den Duft zu werben. Außerdem verschickte sie die Parfums an diverse berühmte Bekannte u.a. Schwester Kylie Jenner und Drew Barrymore, die ebenfalls Videos auf Instagram online stellten. Auf klassische Werbung verzichtete Kim.

Fünf Minuten, fünf Millionen

Die Strategie ging auf. Kim setzte fünf Millionen Dollar in den ersten fünf Minuten um. Es wird erwartet (oder aus Marketinggründen behauptet), dass das Parfum schnell ausverkauft sein wird.

Erste Klage gegen "Kimoji Vibes"

Allerdings ziehen für Kim bereits dunkle Gewitterwolken auf. Die erste Klage gegen den Duft "Kimoji Vibes" ist bereits eingereicht. Das Design der Verpackung soll gestohlen sein. "Vibes Media" hat ein Logo das dem Parfum von Kim wirklich frappant ähnlich sieht. Die Firma aus Chicago klagt auf Schadenersatz und verlangt die Zerstörung aller Flakons.

oben: Parfum-Fläschen von Kim Kardashian, unten: Vibes-Media-Logo



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)