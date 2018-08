Dieser Schmuck-Trend geht unter die Haut

Kim Kardashian sorgt mit ihrer neuesten Instagram-Story für mächtig Gesprächsstoff. Die hautfarbene Kette, die sie in dem Video trägt, sieht nämlich so aus, als hätte sie sich das Schmuckstück unter die Haut implantieren lassen. In der Dunkelheit leuchtet die Kette sogar. "Meine Halskette leuchtet wie ein Herzschlag. Es bewegt sich im Rhythmus meines Herzschlags. Danke A. Mensch. ", so Kardashian im Video.

Kim Kardashian (Bild: Screenshot Instagram) Kim Kardashian (Bild: Screenshot Instagram)

Was ist da bloß los? "Ist Kim ein Alien geworden?", fragt ein Fan auf Twitter. Nein, natürlich nicht! Es handelt sich hier um ein Kunst-Experiment des Fashion-Designers Simon Huck.

Die Schmuckstücke, die auf die Haut gemalt werden, sind Teil seiner neuen Ausstellung "A. Human", die demnächst in New York eröffnet wird. Chrissy Teigen und der britische Fashion-Designer Tan France tragen ähnliche Schmuckstücke, wie auf ihren neuesten Instagrambildern (siehe unten) zu sehen ist.

