Kim Kardashian enthüllt Namen ihres dritten Babys

Am 15. Jänner wurden Kim Kardashian und ihr Ehemann Kanye West zum dritten Mal Eltern.

Eine Leihmutter hatte in einem Krankenhaus in Los Angeles ein gesundes Mädchen auf die Welt gebracht. Damit haben die beiden Kinder North und Saint eine kleine Schwester.

Seitdem spekulierten Medien und Fans über den Namen des Kindes. Gerüchte wurden laut, dass die Kleine womöglich auf den Namen "Louis Vuitton" hört, da Kim auf Instragam ein Foto von sich mit der Tasche des berühmten Designers postete.

Doch nun hat Kim selbst die Spekulationen aus der Welt geschafft und den Namen auf Twitter verraten. Demnach heißt das Mädchen "Chicago" West.

So bleibt sich Kim bei der Namensgebung ihrer Kinder weiterhin treu. Denn auch North und Saint passen perfekt zu ihrem Nachnamen "West".

North, Saint und Chi

Der Spitzname der Kleinen lautet übrigens "Chi", schreibt das IT-Girl auf Twitter. Und Kim stellte auch gleich klar, wie man den Namen richtig ausspricht. Der Name des Mädchens wird nämlich nicht "CHI", sondern "Shy" ausgesprochen.

And to everyone who thinks it’s literally pronounced as CHI. No. It’s “Shy”