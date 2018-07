Kim Kardashian im Schatten des Mikro-Penis

Regelmäßig macht sich Kim Kardashian in den Sozialen Medien nackig, kein Quadratmillimeter Haut wird ungewollt entblößt, alles ist bei dem Reality-TV-Star durchgeplant und penibel arrangiert. Normalerweise...

Bei der Beautycon in Los Angeles sah es kurz so aus, als wäre Kim ein Nippel aus ihrem Top geschlüpft. Eine optische Täuschung, hervorgerufen durch den Schatten ihres Mikrofons, das sie bei ihrer Rede am Podium umklammert hielt.

Die vermeintliche Brustwarze war allerdings nicht das einzige Licht-Malheur, das sich über Kims Ausschnitt abspielte. Plötzlich war auch ein Penis dort zu sehen. Mehr dazu oben in unserer Bildergalerie.

