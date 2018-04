Kim Kardashian in Tränen: Kinder versauen ihre Fotos

Wenn junge Eltern davon reden, dass ihre Kinder ihr ganzes Leben umkrempeln, denken sie wohl in erster Linie nicht an Fotos. Kim Kardashian tickt da ein bisschen anders. Auf ihrem Instagram-Account, dem 109 Millionen Menschen folgen, postet sie selten Familienfotos. Jetzt wird auch klar warum.

Lächeln: Fehlanzeige!

Am Donnerstag stellte sie ein Bild vom der ganzen Familie online. Kim im engen, knöchellangen Kleid, daneben ihr Mann Kanye, beide wie immer ohne ein Lächeln im Gesicht. Kim hält die kleine Chicago im Arm, davor posieren die beiden größeren Kinder.

Fotomuffel Saint ist kein Fan von Kameras

North West macht das Victory-Zeichen und schaut ein wenig verzwickt, aber zumindest in die Kamera. Saint hingegen interessiert sich gar nicht für den Fotografen. Zwar ist er im weißen Hemd hübsch herausgeputzt, schaut aber in die falsche Richtung. Auch auf älteren Bildern (siehe Fotoshow oben) legt sich Saint beim Fotografieren gern quer.

Das Resultat ist ein sehr konventionelles, relativ fades und alles andere als perfektes Familienbild.

Stundenlanges Posieren? Nicht mit Kindern

Für Foto-Queen Kim Kardashian ist das Ergebnis des Shootings eine Katastrophe. Sie posiert auch stundenlang, um das perfekte Bild zu bekommen, davor wird geschminkt und frisiert, danach nachbearbeitet. Mit den Kids geht das plötzlich alles nicht mehr so leicht.

"Ich glaube nicht, dass ihr versteht, wie schwer es ist ein gutes Familienfoto zu machen. Das war alles, was wir zusammengebracht haben, bevor alle drei Kinder zu weinen begannen. Ich glaube, ich habe auch geweint."

Willkommen in der Wirklichkeit, Kim!

Was Kim nicht versteht: Jede Familie kann nachvollziehen, wie schwer es ist, Kinder zu fotografieren. Es ist, als wolle man einen Sack Flöhe hüten. Für Foto-Perfektionistin Kim bricht allerdings mit dem faden Foto eine Welt zusammen. Willkommen in der Wirklichkeit, Kim!

(lam)