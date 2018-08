Kim Kardashian kopiert jetzt Khloes sexy Long-Bob

Da hat wohl jemand Gefallen am Look ihres Schwesterchens gefunden! Nach Khloe (34) ließ sich nun auch Kim Kardashian (37) eine neue Frisur verpassen: Beide Ladys tragen ihre Mähne jetzt in einem sexy Long-Bob!

Ihren neuen Style präsentierte Kim am Mittwoch ihren Fans via Instagram-Story. Das ist seit Langem die größte Veränderung an der Reality-TV-Darstellerin – in den vergangenen Monaten trug sie ihr Haar ausschließlich lang.

(red)