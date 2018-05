Kim Kardashian legt sich mit Kanyes Charity an

Arten Kanyes Lobpreisungen für Donald Trump in den Sozialen Medien aus, fängt sich der Hip-Hop-Superstar schon mal eine Rüge von seiner Ehefrau ein. Wird im Netz über ihn hergezogen, kann Kim aber auch kräftig für ihn austeilen.

Derzeit steht Kanye West in der Kritik, weil er sich angeblich nicht mehr um eine von ihm gegründete Wohltätigkeitsorganisation kümmert. Die NGO "Donda's House", benannt nach Kanyes verstorbener Mutter, verschafft Jugendlichen in Chicago Zugang zu Bildung und will das Haus, in dem der Rapper aufgewachsen ist, in ein Musikstudio samt Museum und Lernraum verwandeln.

Leider fehlt das nötige Geld, um das Projekt umsetzen zu können. Die Leitung der Non-Profit-Organisation formiert sich hinter Kanyes Rap-Kollegen Che Smith alias Rhymefest, der West vorwirft, kein Geld mehr für seine Charity springen zu lassen.

Das will Kim Kardashian nicht auf ihrem Gatten sitzen lassen. Zwischen Werbeeinschaltungen in eigener Sache wettert sie via Twitter gegen Rhymefest und schreibt sich dabei in Rage.

You better believe I will make it my mission to take Donda’s House from you and let my children run it the way it should be run! @RHYMEFEST — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 26. Mai 2018

"Du glaubst besser daran, dass ich es zu meiner Mission machen werde, dir Donda's House wegzunehmen und es meine Kinder so leiten lasse, wie es geleitet werden sollte", zetert Kim beispielsweise.

Ihr zufolge hat Rhymefest die NGO heruntergewirtschaftet und ist selbst für die fehlenden finanziellen Mittel verantwortlich. "Kanye hat seinem 'Freund' die Möglichkeit gegeben, eine eigene Organisation zu leiten. Dass Kanye jetzt öffentlich dafür geschmäht wird, nicht daran beteiligt zu sein, ergibt keinen Sinn und scheint, genau jetzt [wo Kanye wegen Trump in der Schusslinie steht, Anm.], sehr kalkuliert", schreibt Kim.

Kanye gave his “friend” an opportunity to run an organization on his own. So now that Kanye is being publicly shamed for not being involved makes no sense and, at this exact time, just seems very calculated. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27. Mai 2018

Eines stellt Frau Kardashian dann noch klar: Charity-Arbeit ist gut und wichtig, als Deckmantel für einen Angriff auf ihren Mann kann Kim sie aber nicht tolerieren.

I have and will always applaud any efforts to give back to the community. To fight for justice and to help uplift the youth. But I will never tolerate someone who was close to Kanye who attempts to use his late mother’s name to publicly shame him while pretending to do good. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27. Mai 2018

Donda's House reagiert nun auf die Tweets: Die NGO will sich erstmal umbenennen. Was weiter geschehen soll, wissen wohl weder Kanye, Rhymefest, noch Kim.



