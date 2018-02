Kinder fordern DiCaprio zur Icebucket-Challenge

Ein junger Bub spricht am Anfang des Videos in die Kamera. "Hi Leo. Danke, dass du an uns denkst. Mach dir keine Sorgen, uns geht es gut. Heute scheint sogar die Sonne", lässt er den Oscar-Preisträger wissen.

"Komm uns doch besuchen und wir teilen uns einen Kübel kaltes Wasser. Alles Gute", beendet der Kleine seine kurze Ansprache. Danach werden er und neun seiner Taekwondo-Kollegen von Erwachsenen mit Wasser übergossen. Und zwar bei bei angenehmen minus 30 Grad. Danach überschütten sich die älteren Kämpfer selber mit kaltem Wasser.

Das frostige Video war eine Reaktion auf ein Instagram-Post der Leonardo DiCaprio Foundation, die sich mit dem Klimawandel befasst. Denn in der Gegend rund um Jakutsk erreichten die Temperaturen in diesem Winter Rekordwerte von unter minus 60 Grad Celsius. Das ließ Thermometer zerbersten und machte das Dorf Oimjakon mit minus 62 Grad zum kältesten Ort der Welt.

Auf lange Sicht gesehen werden die Winter in Sibirien allerdings wärmer. 2016 und 2017 gab es in der unwirtlichen Landschaft die zwei wärmsten je aufgezeichneten Winter.

