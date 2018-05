Kino-Bsuf als Helfer in Not: Jeong rettet Zuschauerin

Die Rolle des durchgeknallten Gangsters Leslie Chow in den "Hangover"-Filmen machte Ken Jeong berühmt. Vor seiner Leinwand-Karriere war der Comedian allerdings in einem gänzlich anderen Berufsfeld tätig. Jeong absolvierte eine Medizin-Studium, bevor er auf Spaßmacher umsattelte. Der 48-Jährige ist also auch Arzt.

Dieser Umstand erwies sich am Samstag, dem 5. Mai, als großes Glück für eine Besucherin von Jeongs Stand-up-Show in Phoenix, Arizona. Die Dame, die in der dritten Reihe saß, erlitt einen Krampfanfall. Jeong nahm zuerst an, es handele sich um eine Zwischenruferin. Als er den Ernst der Lage erkannte, sprang er jedoch sofort von der Bühne, um Ersthilfe zu leisten.

Nachdem die Frau von der Rettung abgeholt worden war, setzte Ken Jeong sein Programm fort - und wurde mit Extra-Applaus für seinen Einsatz belohnt.

(lfd)