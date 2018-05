Das Baby von Kirsten Dunst und Jesse ist da!

Kirsten Dunst und ihr Verlobter Comedian Jesse Plemons (30) dürfen sich Berichten zufolge über ein gesundes Baby freuen. Auch das Geschlecht ist bereits bekannt: Ein Vertrauter verriet dem "People"-Magazin, dass die Schauspielerin einen Buben bekommen hat und es "allen gut geht".

Der Name des kleinen Wonneproppens bleibt dagegen vorerst noch ein Geheimnis. Dunst und Plemons hatten sich erst Anfang vergangenen Jahres verlobt, nachdem sie zum ersten Mal küssend im Mai erwischt worden waren.

Shooting für US-Modelabel Rodarte

Kennengelernt hatten sie sich am Set von "Fargo". Ihre Schwangerschaft bestätigte die 36-Jährige dann im Jänner mit einer Fotostrecke für das amerikanische Modelabel Rodarte, auf der klar ihre Babykugel zu erkennen war.

Im Interview mit "Marie Claire" hatte die Hollywood-Schönheit letztes Jahr bereits verraten, wie sehr sie sich eine eigene Familie wünscht: "Ich bin an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich sage: 'Ich habe jetzt gearbeitet, seit ich drei bin.' Es ist an der Zeit, Kinder zu bekommen und zu entspannen." Auf die Frage, wie viele Kinder sie sich denn wünsche, antwortete die Blondine kurz und deutlich: "Auf jeden Fall zwei."

Art imitates life #fifteenandpregnant @lifetimetv Ein Beitrag geteilt von Kirsten Dunst (@kirstendunst) am Apr 20, 2018 um 1:57 PDT

(red)