Betrunkener Kit Harington aus Bar geworfen

Oops! Kit Harington hat wohl etwas zu tief ins Glas geschaut. Der Schauspieler, der in "Game of Thrones" die Rolle des Jon Snow verkörpert, wurde am Freitag-Abend in einer Bar in New York gesichtet - und zwar völlig betrunken. Ein Video von "TMZ" zeigt, wie der Schauspieler am Billardtisch völlig unkontrolliert herumtaumelt.

Ein Zeuge erzählte gegenüber "TMZ", dass Kit gebeten wurde, die Bar zu verlassen. Im Video ist zu sehen, wie der Schauspieler immer wieder den selben Satz wiederholt: "Oh, Jon Snow muss gehen." Tatsächlich verlässt er dann auch die Bar, kehrt aber kurze Zeit später wieder zurück. Anschließend wird er von Türstehern aus dem Laden getragen.

Auf Twitter wurde der Clip bereits tausend Male geteilt. "Das muss man gesehen haben!", lautet ein Kommentar. "Das nennt sich König des Nordens!", schreibt ein anderer Fan.

(red)