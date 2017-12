Kommt Britney Spears für eine Tour nach Europa?

Britney Spears könnte im nächsten Jahr auf große Tour gehen.

In wenigen Tagen beendet die amerikanische Popsängerin ihre "Piece Of Me"-Show in Las Vegas, mit der sie jahrelang in der Glücksspielmetropole erfolgreich war. Nun scheint sie ab dem kommenden Jahr wieder Zeit für neue Projekte zu haben.

Auftritt bei Festival in Dänemark

So auch für das alljährliche Musikfestival Smukfest in Dänemark, bei dem sie im Sommer laut der Homepage als Headliner auftreten wird. Viele Fans vermuten und hoffen nun, dass Spears ihren Auftritt nutzen könnte, um an eine Tour quer durch Europa anzuknüpfen.

Zwar ist bisher noch nichts bestätigt, allerdings dürfte die Musikerin nach ihrem Las Vegas-Weggang genügend Zeit dafür haben.

Falls sie tatsächlich nach Europa kommt, und dann eventuell auch in Wien Station macht, gibt es mit Sicherheit HIER Tickets zu kaufen.

(baf/bang)