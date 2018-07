Komplikationen bei OP? Fans beten für Pixee Fox

Nach zahlreichen Spekulationen um den Gesundheitszustand von der Cartoon-Frau Pixee Fox (28), scheinen Fans nun der Wahrheit auf der Spur zu sein.

Mitte Mai hatte die gebürtige Schwedin die bisher letzte Beauty-Operation – seitdem herrscht auf ihren Social-Media-Kanälen Funkstille.

#prayforpixee

Ihre Follower haben deshalb mittlerweile nicht nur den Hashtag #prayforpixee gegründet, unter dem sie Genesungswünsche posten, sondern eröffneten auch einen Instagram-Account, auf dem ein User jetzt Neuigkeiten zu seinem verschollenen Idol veröffentlichte:

"Ein Insider bestätigte, dass es zu Komplikationen bei der Operation kam. Ihre Familie will nun warten, bis sie sich davon erholt hat und ihre Follower selbst darüber in Kenntnis setzen kann, was passiert ist."

Pixee Fox' letzter Instagram-Post vom 15. Mai:













Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)