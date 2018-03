Kris Jenner will mit 62 Jahren noch ein Kind

Obwohl sie bereits sechs Kinder hat und achtfache Oma ist, will Kim Kardashians Mutter Kris Jenner unbedingt noch ein Kind. "So viele ihrer eigenen Kinder zu sehen, wie sie selbst Kinder bekommen, hat sie dazu gebracht, über ein weiteres eigenes nachzudenken", so ein Insider gegenüber "Closer".

Die 62-Jährige möchte natürlich nicht selbst ein Kind zur Welt bringen, sondern ein Baby adoptieren. Gerüchten zufolge haben sie und ihr On-Off-Freund Corey Gamble sich bereits für einen fünfjährigen Burschen entschieden.

