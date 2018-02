Kristen Stewart bei Date mit Pattinson erwischt

Kristen Stewart und Robert Pattinson waren DAS Traumpaar schlechthin. Sie spielten nicht nur in der Twilight-Saga ein Pärchen, sondern waren auch im echten Leben zusammen. Etwa vier Jahre waren sie in einer Beziehung. Seit 2013 sollen Pattinson und Stewart keinen Kontakt mehr gehabt haben ...

Bis JETZT: Stewart und Pattinson sollen nämlich vor Kurzem von Fans in einer Bar in Los Angeles gesichtet worden sein. Auf Twitter haben das zahlreiche User bestätigt.

Was just at bar enjoying my friends birthday and in comes Robert Pattinson which blew my twilight mind up, and then Kristen Stewart walked in and now I’m reliving my highschool twilight fantasies — Leah Cordova (@LeahVioleta) 12. Februar 2018

It’s true!! It was such a small venu it would have been so rude to take a pic but scouts honor!!! — Talia Davis (@TaliaADavis) 12. Februar 2018

when you're just innocently at a bar in LA and suddenly robert pattinson and kristen stewart appear right in front of you. EDWARD AND BELLA IN THE SPARKLY FLESH :o — Aj Knight (@imajknight) 12. Februar 2018

Das Treffen war laut Fans freundschaftlich. Ob da mehr geht?

Eher nicht. Pattinson ist zwar Single, aber Stewart führt noch immer mit ihrer persönlichen Assistentin Alicia eine Beziehung.

(red)