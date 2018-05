Küsse in Cannes: Heidi und Tom beim heftigen Turteln

Heidi Klum und Tom Kaulitz können die Hände nicht voneinander lassen. Kurz vor dem Finale der Filmfestspiele von Cannes trafen die Turteltauben am Flughafen von Nizza ein.

Sie gewährte in ihrem Spitzenbustier tiefe Einblick, er trug dafür brav ihre Tasche. Doch das Händchenhalten am Flughafen war erst der Anfang.

Dann ging es für die beiden weiter an die Croisette. In besten Hotel am Platz, dem Fünfsternedomizil Cap-Eden-Roc, genehmigten sich Heidi und Tom auf der Terrasse ein Mittagessen. Bei der Vorspeise warteten sie jedoch nicht auf den Kellner. Stattdessen gab es Zunge - selbst mitgebracht.

(lam)