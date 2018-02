Kylie Jenners Baby ist da!

Lange herrschte Rätselraten um Kylie Jenners Schwangerschaft. Die 20-Jährige hielt sich bedeckt, zeigte sich kaum in der Öffentlichkeit. Nun gab sie auf Instagram bekannt, dass sie bereits am 1. Februar ein gesundes Mädchen zur Welt brachte.

Gleichzeitig bat sie Ihre Fans um Verständnis dafür, dass sie ihre Schwangerschaft nicht mit der Öffentlichkeit geteilt hatte.

In einem elfminütigen Video auf YouTube dokumentiert Kylie die neun Schwangerschaftsmonate, bishin zur Geburt. Der Clip mit dem Namen "To Our Daughter" zeigt viele ganz private Momente und hält wenige Stunden nach Veröffentlichung bereits bei über 20 Millionen Klicks.

Kylie Jenner

(red)