Kylie Jenner zeigt erstes Foto von Baby Stormi

Kylie Jenner veröffentlichte zwei Bilder, auf denen sie ihren kleinen Schatz in den Armen hält und liebevoll an sich drückt. Anlass dafür war, dass es am Donnerstag (1. März) genau einen Monat her war, dass die Kleine zur Welt gekommen war.

Daneben schrieb die 20-Jährige: "Mein Engels-Baby ist heute einen Monat alt geworden." Auch der stolze Vater Travis Scott teilte auf Social Media ein Foto, um den ersten Meilenstein seiner Tochter zu markieren.

my angel baby is 1 month old today Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Mär 1, 2018 um 2:50 PST

Vater des Kindes ist der US-Rapper Travis Scott, mit dem Kylie seit April 2017 zusammen ist. Auf Snapchat lud er ein Foto von Stormi in einem pinken Sweater hoch, auf dem das Wort "Daddy" in einem roten Herzen geschrieben stand. "Meine kleine Mama ist heute einen Monat alt. Das ist natürlich ihr Lieblingteil", verkündete der Rapper dazu.

Hier ein Foto von Travis Scott

Ein Beitrag geteilt von flame (@travisscott) am Mär 1, 2018 um 4:31 PST

Erst vor Kurzem postete Halbschwester Kim Kardashian ein Foto von ihrer Tochter Chicago.

Baby Chicago Ein Beitrag geteilt von Kim Kardashian West (@kimkardashian) am Feb 26, 2018 um 1:55 PST

(red)