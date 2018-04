Kylie Jenner veranlasste geheimen Vaterschaftstest

Am 1. Februar brachte Kylie Jenner ihre Tochter Stormi auf die Welt. Auf der Geburtsurkunde ist Kylies aktueller Lebensgefährte Travis Scott als Vater vermerkt, Tyga schürte dennoch die Gerüchte, er habe Stormi gezeugt.

Via Snapchat bezeichnete er das Mädchen als sein Kind, distanzierte sich anschließend aber von dieser Aussage. Er habe nie behaupten wollen, Stormis Vater zu sein, ein gefälschter Snapchat-Screenshot sei für das Schlamassel verantwortlich.

Geheimer Test

Insgeheim soll der Rapper die 20-Jährige allerdings zu einem Vaterschaftstest gedrängt haben. Einem Bericht der britischen Boulevard-Zeitung "The Sun" zufolge weigerte sich Kylie lange, zuzustimmen, um nicht den Eindruck zu erwecken, sie habe Zweifel an der Vaterschaft.

Unter der Bedingung, dass Tyga Stillschweigen über den Test bewahren und das Thema Stormi nicht mehr aufgreifen sollte, gab Kylie den angeblichen Forderungen schließlich nach. Am 23. März wurde der Vaterschaftstest durchgeführt und brachte ein eindeutiges Ergebnis: Das Mädchen ist nicht Tygas Tochter.

"Falsche Gerüchte"

Drei Tage später meldete sich der Rapper trotz der mutmaßlichen Vereinbarung mit Kylie auf Twitter zu Wort. "Ich habe nie etwas über jemandes Kind oder Familie gesagt und meine Beteiligung angedeutet; und ich werde das nie machen", stellte Tyga klar. "Bitte hört auf, falsche Gerüchte zu verbreiten und die Familien [der Beteiligten] anzugreifen. Damit habe ich nichts zu tun. Menschen sollten in Frieden leben können."

I’ve never said anything about someone else’s child or family insinuating my involvement; and will never do so.



Please, Stop spreading false stories and attacking people’s families.



I have nothing to do with any of that.

People should be able to live in peace.