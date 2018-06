Kylie Jenner verpackt Stormi in Luxustasche

Internet-Adel verpflichtet. Rückt Kylie Jenner zur Kardashian-Familienfeier an, ist nur das beste Outfit gut genug. Das gilt auch für ihre vier Monate alte Tochter Stormi.

happy birthday North & P.. 🖤 Ein Beitrag geteilt von Kylie (@kyliejenner) am Jun 3, 2018 um 1:31 PDT

Zur Geburtstagsparty von Kims Tochter North und Kournteys Tochter Penelope trug Kylie ihre Kleine in einer Luxus-Tragetasche von Gucci. 625 Dollar (circa 560 Euro) kostet diese, ist aber trotzdem schon ausverkauft.

Gefeiert wurde am Sonntag übrigens im kalifornischen Calabasas. Das Motto lautete Einhörner. North wird am 15. Juni fünf, Penelope am 8. Juli sechs Jahre alt.

(lfd)