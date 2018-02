Kylie Minogue hatte einen Nervenzusammenbruch

Kylie Minogue sprach nun in einem Interview ganz offen über eine schlimme Zeit in ihrem Leben. Dabei erzählte sie auch von dem Moment, an dem sie am Boden war und nicht weiter wusste.

Im Interview mit der "Sunday Times" erklärte die Popsängerin, dass sie extrem unter der Trennung von ihrem Ex-Partner Joshua Sasse gelitten habe. Sie offenbarte, dass sie "am Boden zerstört" gewesen sei, als sie ihre dreijährige Beziehung im Februar 2016 beendeten.

Sie wollte sich selbst "heilen"

Die "Slow"-Interpretin erlitt einen "Nervenzusammenbruch" und reiste nach dem Liebes-Aus direkt nach Thailand. Dort wollte sie abschalten, wieder zu sich selbst finden und sich selbst "heilen".

"Ich musste einen Moment innehalten, sowas nennt sich wohl Nervenzusammenbruch", offenbarte sie. Zu dieser Zeit gab es Gerüchte, dass es bereits eine neue Frau an der Seite ihres Ex-Freunds geben würde. Dieser soll sich nämlich zu gut mit Schauspielerin Marta Milans verstanden haben.

Joshua "war einfach nicht der Richtige"

Für Kylie erschwerten diese Behauptungen den Heilungsprozess um das Liebes-Aus zu verarbeiten. Allerdings brachte ihr die Thailand-Reise eine wichtige Erkenntnis ein: Joshua "war einfach nicht der Richtige".

Obwohl die Blondine mit dem 30-Jährigen verlobt war, schien ihr eine Hochzeit mit ihm nicht die Lösung zu sein. "Ich war noch nie die Frau, die davon geträumt hat, vor den Altar zu treten", gestand sie.

#Dancing Ein Beitrag geteilt von Kylie Minogue (@kylieminogue) am Feb 14, 2018 um 5:20 PST

#Valentine #Hearts Ein Beitrag geteilt von Kylie Minogue (@kylieminogue) am Feb 14, 2018 um 10:21 PST

(red)