Lacht sich Jessica Paszka einen jungen Kicker an?

"The Bachelor" machte Jessica Paszka 2014 zum TV-Promi. Nach einer flauen Musikkarriere und Auftritten in diversen Fernsehsendungen (zuletzt "Let's Dance" 2018) sowie im Playboy, verdient Jessica derzeit auch mit Werbung auf Instagram ihr Geld. 450.000 Abonnenten hat sie auf der Fotoplattform. Ein paar weitere Fans dürfte sie nun dazu gewinnen.

Ihre aktuellen Bilder zeigen Jessica beim Urlauben in Mexiko. Eine kürzlich veröffentlichte Insta-Story verriet aber auch ein wenig mehr. Da war die 28-Jährige nämlich an der Hand eines Unbekannten zu sehen.

Unbekannt blieb der Herr allerdings nicht lange. Jessicas Fans glauben, ihn als Ajdin Hrustic identifiziert zu haben. Der bosnisch-australische Profi-Kicker ist 21 Jahre alt und beim niederländischen Verein FC Groningen unter Vertrag.

Jessicas Management (via "Gala") wollte die Beziehung nicht bestätigen. Die beiden seien lediglich gute Freunde und in einer größeren Gruppe nach Mexiko gereist. Kein Pärchenurlaub also? Mal sehen, was sich in den nächsten Tagen noch so auf Jessicas Instagram-Account tut.

