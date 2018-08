Popstar Lady Gaga postet Nacktfotos auf Instagram

US-Sängerin Lady Gaga teilte auf Instagram gleich mehrere Fotos (siehe unten), auf dem sie nur mit einer Strumpfhose bekleidet, posiert. Hinter der Kamera stand der Kardashian-Fotograf und Schauspieler Eli Russell Linnetz.

Gagas Fans sind geteilter Meinung, was die Fotos betrifft – den einen gefällt's, von den anderen wird sie kritisiert. "Mein Herz hält das nicht aus", so ein Kommentar eines User. "Ich werde die Polizei darüber informieren", schreibt ein anderer Follower.

Was die 32-Jährige damit bezwecken wollte, verriet sie nicht.

Vermutlich will Lady Gaga einfach nur Aufmerksamkeit erregen, am 4. Oktober kommt nämlich ihr Musical-Film "A Star Is Born" (mit Bradley Cooper) ins Kino.

(red)