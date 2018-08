Diese Stars haben über ihre Beauty-OP's gelogen

Schönheits-OP's sind in Hollywood ein Tabu-Thema. Kein Wunder also, dass so viele Stars erst einmal leugnen, dass sie sich unters Messer gelegt haben.

Umfrage Wie stehen Sie zu Beauty-OPs? Ich hatte selbst schon zahlreiche Beauty-OPs 4 % 4 % Generell positiv, wenn man sich danach besser fühlt 17 % 17 % Nur, wenn es wirklich nötig ist 38 % 38 % Nein, das wäre mir zu schmerzhaft 7 % 7 % OMG, das ist schrecklich!!! Wie kann man nur? 34 % 34 % Insgesamt 569 Teilnehmer

Auch Lady Gaga zählt zu diesen Prominenten, die es mit der Wahrheit zum Thema Beauty-Operationen nicht ganz so genau nehmen.

"Ich bin wunderschön auf meine Weise, denn so hat Gott mich gemacht", singt die 32-Jährige in ihrem Hit "Born This Way". Doch das stimmt nicht ganz.

Denn auch der gute, alte Schönheits-Doc hatte bei der berühmten Sängerin seine Finger im Spiel und half ein wenig bei ihrem Aussehen mit.

Lady Gaga und die Falten

Zwar behauptete Lady Gaga am Anfang ihrer Karriere, dass sie nie etwas an sich habe machen lassen, später verriet sie aber dann doch, dass sie sich eine Zeit lang immer die Falten aufspritzen ließ.

Doch nicht nur die Musikerin hat bei ihren Schönheitsoperationen ein wenig geschwindelt, auch andere Berühmtheiten haben bei diesem Tabu-Thema gelogen.

Welche Promis noch nicht ganz die Wahrheit gesagt haben, sehen Sie im Video oben.

