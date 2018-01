Latin-Lover Ricky Martin hat heimlich geheiratet

Ricky Martin bestätigte die romantische Neuigkeit über seine Heirat mit seinem Partner. Auch wenn es noch keine formelle Feier gab, unterzeichnete das Paar dennoch die notwendigen Papiere, um seine Ehe offiziell machen zu können.

Gegenüber "E!News" erzählte der Sänger: "Ich bin ein Ehemann. In einigen Monaten werden wir eine riesige Party schmeißen. Wir haben uns gegenseitig unser Eheversprechen gegeben. Wir haben alles geschworen, und wir haben all die Papiere unterschrieben, die nötig waren, Ehevertrag und alles".

Der 46-Jährige und Yosef sind seit 2016 zusammen und verlobten sich im November desselben Jahres. In der "Ellen Degeneres Show" gab er damals die frohe Botschaft bekannt: "Ich haben uns gerade verlobt. Ich bin sehr aufgeregt! Ich bin auf die Knie gegangen und habe eine kleine Metall-Box herausgeholt. Ich hatte sie in einer kleinen samtigen Tasche. Anstatt dass ich fragte 'Willst du mich heiraten?' meinte ich 'Ich habe dir was mitgebracht!' Schlecht. Dann sagte er, 'Ja'. Ich dann so 'Ich will mein restliches Leben mit dir verbringen' und er dann 'Wie lautet die Frage?' 'Willst du mich heiraten?' Das war's".

(baf/bang)