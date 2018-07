"Bachelor" Leonard Freier bei Autounfall verletzt

Ex-"Bachelor" Leonard Freier (33) steht vermutlich noch immer unter Schock: Sonntag krachte ein VW-Fahrer dem RTL-Rosenkavalier in Berlin ins Auto, im Wagen saßen auch seine Eltern. Alle drei kamen ins Spital: Mama brach sich den Arm, Freier und sein Vater erlitten innere Verletzungen.

Mindestens eine Nacht im Spital

Auf Instagram schreibt er: "Meine Mama, mein Papa und ich hatten um ca. 14:30 Uhr einen Autounfall auf dem Ostpreußendamm, konkret Giesensdorfer Straße / Ostpreußendamm in Berlin. Wir drei sind im Krankenhaus und werden auch alle mindestens eine Nacht hier bleiben."

Ex-Bachelor Leonard Freier

TV-Star bittet um Hilfe

Auf Social Media sucht Freier nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Zunächst bedankte sich der RTL-Rosenkavalier bei der Ersthelferin, die den Notruf gerufen hatte, und betonte dann:

"Jetzt brauche ich EURE HILFE. Ich suche weiterhin dringend Zeugen, die am Unfallort waren. Habt ihr was gesehen? Könnt ihr als Zeuge aussagen? Wenn ja, könnt ihr euch bitte per PN an mich wenden?! Bei den zwei, die sich bereits bei mir gemeldet haben. Vielen, vielen lieben Dank."

