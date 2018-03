Leo's Neue – im Vergleich mit Gisele, Blake & Co

Ob Toni Garrn, Gisele Bündchen oder Kelly Rohrbach: Leonardo DiCaprio (43) bleibt auch nach 25 Jahren seinem Faible treu. Seine Neue schaut nämlich aus, wie all seine Ex-Freundinnen.

Es handelt sich dabei um das Model Camila Morrone (20), die Stieftochter von Al Pacino. Zuerst hieß es die beiden seien nur "gute Freunde", doch jetzt scheint es ernster zwischen den beiden geworden zu sein.

Am Mittwoch wurden Leo und Camila beim gemeinsamen Frühstück gesichtet. Fotos, die "Daily Mail" vorliegen, zeigen zudem wie Leo und Camila Arm in Arm in das Lokal gehen. Später soll die Brünette den 47-Jährigen auch auf die Schulter geküsst haben.

Auf diesem Foto ist sie zwar brünett, doch in der Bildstrecke (siehe oben) sieht man, dass sie seinen Ex-Freundinnen seeeehr ähnlich sieht.

(red)