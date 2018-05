"Oasis"-Sänger trifft nach 19 Jahren seine Tochter

Liam Gallagher verriet vor Kurzem in einem Interview, dass er seine Tochter Molly (20), die aus seiner kurzen Beziehung mit Sängerin Lisa Moorish stammt, noch nie gesehen hat. "Ich habe es bisher einfach noch nicht geschafft, sie zu treffen. Ich habe aber gehört, dass es ihr gut geht" .

Vater-Tochter-Foto auf Instagram

Nun kam es endlich zu einem Treffen im "London Stadium", wo Gallagher als Vorband für die Rolling Stones auftrat. Auf Instagram teilte er ein Foto, das ihn umringt von seinen Kindern zeigt. Neben Molly grinsen so auch seine Söhne Lennon (18) und Gene (16) in die Kamera. Auch Molly teilte den Schnappschuss auf Instagram und fügte als Bildunterschrift Liams berüchtigten Satz "As you were" hinzu.

Seine zweite Tochter Gemma, die das Resultat einer Affäre mit der amerikanischen Musikjournalistin Liza Ghorbani ist, hat Gallagher übrigens auch noch nicht gesehen. "Die [Tochter] in New York habe ich auch noch nicht getroffen. Aber ich wünsche ihnen das Beste. Wenn sie je etwas brauchen sollten, sollen sie sich melden", sagte er gegenüber "The Mirror".

