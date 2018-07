Liam Payne attackierte Cheryl Coles Ex-Mann

"One Direction"-Star Liam Payne und Sängerin Cheryl Cole ("Fight for this Love") haben sich nach zweieinhalb Jahren Beziehung getrennt. Das gab das Paar vergangenen Montag via Twitter bekannt.

Nun kam raus, dass Liam (24) zwei Tage vor dem Liebes-Aus auf ihren Ex-Mann losgegangen ist. Der Grund: Der Musiker meint, Jean-Bernard Fernandez-Versini, ein Restaurantbesitzer, habe Cheryl (35) in ihrer 12-monatigen Ehe schlecht behandelt. Der Streit fand im Lokal von Cheryls Ex-Mann statt.

Liam Payne

Beschimpft und bedroht

Laut "The Sun" versuchten mehrere Angestellte Liam von dem 37-Jährigen fernzuhalten. "Sie haben sich gegenseitig beschimpft und einander gedroht", so ein Insider gegenüber dem Blatt.

Das Team soll sich große Sorgen gemacht haben, da sie wussten, dass Fernandez-Versini regelmäßig boxen geht. "Er machte Liam klar, dass er kein Interesse hat, sich mit ihm zu prügeln", erzählt der Insider weiter. Danach war der Streit offenbar beendet.

War sie ihm zu alt?

Liam und Cheryl haben einen gemeinsamen Sohn namens Bear, der im März 2017 auf die Welt kam. Warum sie sich beiden trennten, ist unklar. Gerüchten zufolge war der hohe Altersunterschied ein Grund für das Liebes-Aus. Jurorin Cheryl traf Liam das erste Mal bei der Casting-Show "X-Factor". Der junge Musiker war damals gerade einmal 14 Jahre alt.

