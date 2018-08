"One Direction"-Star Liam Payne datet 18-Jährige

Der "One Direction"-Star Liam Payne wurde mit einem 18-jährigen Model namens Maya Henry in London gesichtet. Die beiden hatten ein romantisches Date im exklusiven Bulgari Hotel, wie "The Sun" berichtet.

"Sie wollen nichts überstürzen"

"Liam und Maya verstehen sich sehr gut. Sie haben sich schon einige Male geküsst. Aber sie wollen nichts überstürzen. Liam hat viel zu tun – beruflich, aber auch privat. Sein einjähriger Sohn Bear steht an erster Stelle", so ein Insider gegenüber dem Blatt.

Liam Payne

Kennengelernt haben sich die beiden bei einem "Meet & Greet"-Event vor drei Jahren. Maya war damals 15 Jahre alt. Heute ist sie als Model tätig und auf Instagram sehr aktiv. Sie hat über 82.000 Follower.

Liebes-Aus nach zweieinhalb Jahren

Vor sechs Wochen trennte sich Payne nach zweieinhalb Jahren Beziehung von Sängerin Cheryl Cole. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn namens Bear. "Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass wir getrennte Wegen gehen. Es war eine harte Entscheidung. Wir lieben uns als Familie immer noch. Bear bedeutet die Welt für uns und wir bitten um das Respektieren seiner Privatsphäre, während wir uns durch die Angelegenheit navigieren", schrieben die beiden auf Twitter.

So sieht seine neue Freundin aus



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)