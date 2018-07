Liam Payne und Cheryl Cole haben sich getrennt

Seit 2016 waren der 24-jährige "One Direction"-Star und die rund zehn Jahre ältere Sängerin ein Paar. Im März 2017 wurde ihre Beziehung mit der Geburt des gemeinsamen Sohnes Bear belohnt.

Am Sonntag gaben die beiden nun auf Twitter gemeinsam ihre Trennung bekannt. "Wir sind traurig, mitteilen zu müssen, dass wir getrennte Wegen gehen. Es war eine harte Entscheidung. Wir lieben uns als Familie immer noch. Bear bedeutet die Welt für uns und wir bitten um das Respektieren seiner Privatsphäre, während wir uns durch die Angelegenheit navigieren", so die gleichlautenden Nachricht.



Cheryl and I are sad to announce that we are going our separate ways. It's been a tough decision for us to make. We still have so much love for each other as a family. Bear is our world and we ask that you respect his privacy as we navigate our way through this together.