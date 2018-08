Liam würgt seine Freundin - und alle Vorwürfe ab

Als freundlichen Zeitgenossen kennt man Liam Gallagher nicht unbedingt. Seine Rockstar-Allüren nehmen häufig uncharmante Formen an, handfeste Reibereien inbegriffen. Mit Gewalt gegen Frauen brachte man den 45-Jährigen bislang aber nicht in Verbindung. Das könnte sich nun ändern.

Eine Überwachungskamera zeichnete eine Auseinandersetzung zwischen Gallagher und Debbie Gwyther im Londoner Nobelhotel und -restaurant Chiltern Firehouse auf. In dem Video packt der Musiker seine Freundin brutal am Hals; sie versucht, seinem Griff zu entkommen.

Gallagher wird vorgeworfen, er habe seine Partnerin gewürgt. Diese dementiert und nimmt den vermeintlichen Übeltäter in Schutz: "Es fühlt sich an wie eine Hexenjagd, um Liams Namen in den Schmutz zu ziehen. Unsere Beziehung ist stärker denn je. Liam hat nie Hand an mich gelegt. Es ist völlig lächerlich", erklärte Gwyther gegenüber dem "Mirror". Die Vorwürfe seien "ein Haufen Lügen".

Gallagher selbst meldete sich via Twitter zu Wort. Er habe eine Frau nie auf bösartige Weise angefasst, verkündete er auf der Kurznachrichten-Plattform.

Liam Gallagher

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)