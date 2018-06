Das sind die besten Bilder vom Life Ball 2018

Gery Keszler, Obmann von LIFE+ und Organisator des Life Ball, stellte die 25. Ausgabe der Chartity-Veranstaltung unter das Motto des Musical-Filmes "The Sound of Music". Nach all den Jahren sei es an der Zeit gewesen, "dass ich mich mit meiner Heimat auseinandersetze."

Umfrage Waren Sie schon einmal am Life Ball? Ja, ich war schon im Rathaus, es war faszinierend!

Nein, das interessiert mich nicht.

Ich bin jedes Jahr draußen am Rathausplatz und feiere dort mit.

Mir ist das Spektakel egal.

Die große Eröffnungsshow um 21.30 Uhr war nur eines der Highlights des Life Balls. Mit dabei waren unter anderem Conchita, die in die Rolle der Maria von Trapp schlüpfte und auch Herbert Föttinger. Der Josefstadt-Direktor spielte Kapitän von Trapp, den Conchita auf der Bühne heiratete.

In der Bildstrecke sehen Sie die besten Bilder vom Life Ball 2018!

