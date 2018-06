Life Ball 2018: Die ersten Gäste sind da!

Was 1993 klein begann ist heute der größte Benefiz-Event Europas. Von Wien aus strahlt der Life Ball am 02. Juni mittlerweile zum 25. Mal in die ganze Welt. Bereits am Samtag, den 1. Juni sind die ersten Stars mit einer Austrian Airlines Sondermaschine aus New York (USA) eingetroffen.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Salzburg, bei dem es ein kurzes Treffen mit den Fahrern des amfAR Epic Rides gab, zu denen unter anderem auch Oscar-Gewinner Adrien Brody gehört, landete die Maschine in Wien. Unter den 265 Fluggästen waren unter anderem Caitlyn Jenner, Soul-Sängerin Patti LaBelle, Kelly Osbourne, Rufus Wainwright und Model Yasmine Petty.





(red)