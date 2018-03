Lil Wayne drohte seinen Fans mit Waffen

Rapper Lil Wayne trat vergangenes Wochenende beim Jumanji Festival in Sydney auf. Als plötzlich eine Wasserflasche aus dem Publikum auf die Bühne flog, brach der Sänger sein Konzert kurzzeitig ab.

Das US-Klatschportal "TMZ" veröffentlichte jetzt ein Video des Auftritts. Darin ist zu sehen, wie der US-Rapper seinem Ärger über das Wurfgeschoss deutlich Luft macht.

"Ok, lasst es mich euch sagen. Wo ich herkomme, schmeißt man keine Sachen auf die Bühne, denn alle meine Jungs haben Pistolen und sie wissen nicht, wo sie zuerst hinschießen sollen. Also wenn ihr weiter Sachen schmeißt, geh ich einfach, denn ich möchte euch nicht alle töten," so Lil Wayne todernst. Eine Waffe ist zwar nicht zu sehen, dafür aber das Geräusch vom Durchladen einer Waffe.

Ob die Crew des Hip Hoppers nun tatsächlich Waffen mit nach Australien gebracht hat, ist unklar. Schließlich gibt es in dem Land sehr strenge Waffengesetze. Allerdings wäre es nicht verwunderlich, da der Labelgründer von "Young Money" bereits 2010 wegen illegaler Waffen und Drogen, die in seinem Tourbus gefunden wurden, zu einem Jahr Haft verurteilt worden ist.

Do y'all want ICFMF 🤔 Ein Beitrag geteilt von Lil Wayne (@liltunechi) am Feb 28, 2018 um 12:09 PST

(red)