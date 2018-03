Lilly Becker: "Wodka war mein Freund"

"Ich rauchte ein Packerl am Tag. Boris steckte selbst in einem dunklen Loch. Er merkte nichts davon. Wir lebten aneinander vorbei", schilderte Lilly Becker auf der Cash & Rocket Charity in London der "Daily Mail".



"Habe mich geschämt"

"Es veränderte unsere Leben massiv. Du findest heraus, wer deine echten Freunde sind. Ich habe mich so wegen allem geschämt und ich dachte 'wie konnte das passieren?' Ich fühlte mich als stünde meine Familie unter Beschuss."

Boris Becker und seine Ehefrau Lilly (Bild: picturedesk.com) Boris Becker und seine Ehefrau Lilly (Bild: picturedesk.com) Bildstrecken Anna Ermakova

Fünf Mal die Woche Therapie

Nur mit viel Hilfe eines Therapeuten konnten Lilly und Boris ihre 9-jährige Ehe retten. "Wir gingen gemeinsam in Therapie. Das war etwas, von dem wir nie geglaubt hätten, dass wir es jemals tun würden. Es half. Wir gingen fünf Tage die Woche jeweils eine Stunde hin. Es tat gut von einem Außenstehenden, der einen nicht kennt vorurteilsfreien Input zu bekommen."

"Wenn du ein wirkliche Scheiß-Zeit durchmachst bin ich der festen Meinung, dass du es auf deine Art schaffen und zuerst ganz unten ankommen musst, um die wieder hocharbeiten zu können. Das ist, was mir passiert ist."

"Genug ist genug"

"Eines Tages wachte ich auf, schaute in den Spiegel und erkannte: Genug ist genug und keiner bemitleidet dich." Lilly schränkte daraufhin ihren Alkoholkonsum ein und riss sich auf Partys zusammen.

Kinderwunsch - trotz gesundheitlicher Probleme

Inzwischen ginge es ihr und Boris wieder besser. Sie hoffen, bald mehr Kinder zu bekommen. Ihr einziger gemeinsamer Sohn, Amadeus ist 8. Allerdings könne es sich allerdings als schwierig erweisen, Lilly leidet an Endometriose und musste sich erst im Vorjahr eine Zyste entfernen lassen. "Ich habe vor zwei Jahren Eizellen einfrieren lassen, ich hab in vitro versucht - wir haben schon alles probiert."

Boris Becker hat neben Amadeus drei weiter Kinder. Mit seiner ersten Frau Barbara hat er Noah (24) und Elias (18), mit seiner Affäre Angela Ermakova hat er die 17-jährige Anna.

(lam)