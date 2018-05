"Ich habe getrunken, mich komplett gehen lassen"

Tennislegende Boris Becker und Lilly lassen sich laut der "Bild"-Zeitung scheiden. Am 12. Juni hätte das Paar seinen neunten Hochzeitstag gefeiert. Dass die beiden eine lange Zeit mit Beziehungsproblemen zu kämpfen haben, verriet Lilly erst vor wenigen Monaten in einem Interview mit "Daily Mail".

Der Bankrott ihres Mannes hat Lilly schwer getroffen. "Ich habe mich komplett gehen lassen. Ich habe zu viel getrunken, zu viel geraucht und ich war oft auf Partys. Ich dachte mir: Mein Leben ist grausam. Ich werde sterben", erzählte sie damals.

"Wodka war mein bester Freund"

Daneben hatte Lilly auch mit Alkoholproblemen zu kämpfen: "Wodka war mein bester Freund. Ich rauchte ein Packerl am Tag. Boris steckte selbst in einem dunklen Loch. Er merkte nichts davon. Wir lebten aneinander vorbei"", so Lilly.

Um ihre Ehe zu retten, machten die beiden eine Paar-Therapie. "Wir gingen fünf Tage die Woche jeweils eine Stunde hin. Es tat gut von einem Außenstehenden, der einen nicht kennt vorurteilsfreien Input zu bekommen.".

Unerfüllter Kinderwunsch

Ein weiteres Problem: Lillys Wunsch nach einem zweitem Kind. Da sie an der Gebärmutter-Krankheit Endometriose leidet, ist es sehr schwierig für sie nochmal schwanger zu werden. Erst im Vorjahr musste sie sich eine Zyste entfernen lassen. Trotzdem wollte sie ihren Traum von einem zweiten Kind nicht aufgeben. "Ich habe vor zwei Jahren Eizellen einfrieren lassen, ich hab in vitro versucht - wir haben schon alles probiert."

Trennung war "einvernehmlich und freundschaftlich"

Nach langem Hin und Her entschieden sich Lilly und Boris schließlich zu trennen, wie nun bekannt wurde. Leicht ist ihnen die Entscheidung nicht gefallen, wie ihr Anwalt Christian-Oliver Moser gegenüber "Bild" verriet. Sie sollen sich "einvernehmlich und freundschaftlich" getrennt haben.

