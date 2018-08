Model Lilly Becker macht die Trennung von Boris Becker immer noch zu schaffen. "Manchmal fühle ich mich, als wäre ich bipolar!", erzählt sie im Interview mit dem niederländischen Magazin "Linda".

"An einem Tag bin ich superglücklich, am nächsten Tag liege ich jammernd auf der Couch. Ich mache dieses Interview auch, damit ich vielleicht jemand helfen kann, der auch in dieser Situation ist ...", berichtet sie weiter.

Wie lange sie um die Ehe mit Boris Becker eigentlich kämpfte, sei ihr erst viel später bewusst geworden, erzählt sie: "Du triffst dich, du heiratest und du bekommst einen Sohn und eines Tages blickst du zurück und erkennst, wie lange du versucht hast, alles zusammenzuhalten. Dann sagst du besser: ,Lass uns aufhören und unsere Freundschaft retten.‘ Denn ich will nicht auf diese Weise mit all den Streitereien und Enttäuschungen weitermachen, um dann in fünf Jahren zu dem Ergebnis zu kommen, dass wir beide total sauer sind".

Dass Boris' Geldprobleme an der Trennung schuld seien, stimme nicht. "Das höre ich ständig. Boris und ich wissen, dass das nicht wahr ist. Ignorante Hater wird es immer geben!" Die 100 Millionen Euro Schulden seien außerdem "Fake", meint sie.

(red)