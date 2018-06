Lilly Becker rastet in Beverly Hills aus

Es ist vermutlich keine leichte Zeit für Lilly Becker. Vor Kurzem ist bekannt geworden, dass sie und Tennis-Legende Boris Becker sich getrennt haben. Derzeit versucht die 41-Jährige, sich in Los Angeles abzulenken.

Am Rodeo Drive in Beverly Hills klappte das nicht sonderlich gut. Ein Fotograf rückte Lilly zu nahe und wurde lautstark von ihr angefahren. "Get the f_ck out of my face!" (grob übersetzt: "Halt dich verdammt noch mal von mir fern!") brüllte Boris' Ex. Davor hatte sie bereits nach dessen Kamera gegriffen.

In die Flucht schlagen konnte sie den Fotografen damit nicht. Der schrie zurück, Lilly solle seinen Fotoapparat nie wieder anfassen.

Boris Becker und Lilly Becker haben sich getrennt

(red)