Lilly Becker zeigt sich auf Instagram oben ohne

Mit einem sexy Nacktfoto versetzt sie ihre Fans nun in Erstaunen. Der selbstbewusste Beitrag auf Instagram zeigt Lilly in einer reizvollen Pose. In der Bildunterschrift heißt es: "Guten Morgen Donnerstag #imfeelingmyself #whynot #becauseican". Die brünette Schönheit darf sich daraufhin über eine Menge Komplimente freuen.

Ein Fan schreibt: "Tolles Bild von einer tollen Frau. Kopf hoch". "Du bist eine tolle sexy Frau. Wunderschön", so ein anderer. Ein weiterer Follower wünscht sich sogar, dass Lilly mehr solcher erotischen Bilder veröffentlicht. Die Niederländerin ist dem auch ganz und gar nicht abgeneigt. "Weißt du was? Ich glaube, genau das werde ich tun", antwortet sie. Neben den Komplimenten lästern einige darüber hinaus über ihren Ex-Mann. In den Augen der männlichen Fans verpasst der nämlich gerade etwas und wird sogar als "Idiot" bezeichnet.

Trennung nagt doch noch an ihr

Nach 13 Jahren Beziehung und neun Jahren Ehe fiel ihr die Trennung alles andere als leicht. Sie gestand gegenüber dem "Stern": "Das Ende ist schon etwas her, und nur deshalb bin ich in der Lage, jetzt darüber zu sprechen. Es gibt schon Tage, da geht es mir besser, und ich schaue nach vorn, aber dann gibt es Momente, in denen das Gegenteil der Fall ist".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf/bang)