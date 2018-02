Lin-Manuel Miranda teilt süßes Babyfoto mit Fans

Auf Twitter zeigte der 38-Jährige einen süßen Schnappschuss, auf dem er gemeinsam mit den Neugeborenen zu sehen ist. Der knapp zwei Wochen alte Francisco liegt auf seiner Brust und trägt eine Strickhaube.

“I didn’t realize babies come with hats.” -Toby Ziegler, The West Wing pic.twitter.com/OhoYQI3JYY

"Ich wusste nicht, dass Babies mit Hauben kommen", versah er das Bild mit einem Zitat aus der TV-Serie "The West Wing".

Für Miranda und seine Frau Vanessa Nadal ist es bereits das zweite Kind. Sohn Sebastian ist mittlerweile drei Jahre alt.

Int. Hospital Room. Night.



[The screams reach a delirious crescendo. FRANCISCO MIRANDA enters. He is 7 pounds and 13 ounces.]



Intermission.



(📸 by @jmessinaphoto) pic.twitter.com/AMpXbvYVTx