"Lindenstraßen"-Star ist kaum wiederzuerkennen

Soap-Star Moritz A. Sachs, der in der Soap seit 1985 "Lindenstraße" die Rolle des Klaus Beimer verkörpert, hat laut der "Bild"-Zeitung 29 Kilo abgenommen. "Ich habe mir gedacht, dass ich es jetzt noch schaffen muss, so lange ich noch 'jung' bin. Dann verzeiht einem der Körper das noch eher.", erzählte er gegenüber der Zeitung.

Sein Geheimnis: Nur 800 Kalorien am Tag und jede Menge Sport. Und damit nicht genug: Zehn Kilo sollen bis August, bis zum seinem 40. Geburtstag, noch runter.

Seine Serienmama Marie-Luise Marjan, die in der Soap die Figur der Helga Beimer darstellt, findet, dass sich sein Schauspiel seitdem verbessert habe, wie sie gegenüber der "Bild" verriet: "Er kann jetzt auch viel besser spielen, mehr mit dem Gesicht machen. Das passt jetzt auch viel besser zu dem, was in der Serie auf ihn zukommt. Aber das ist noch geheim …"

(red)