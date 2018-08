Lohan entschuldigt sich für #MeToo-Äußerungen

Schauspielerin Lindsay Lohan sorgte vergangene Woche mit ihren Aussagen über die #MeToo-Bewegung für Aufsehen. Frauen, die erst viel später über sexuelle Übergriffe berichten, bezeichnete sie im Interview mit "The Times" als "schwach" und "versessen auf Aufmerksamkeit".

Nun ruderte die 32-Jährige zurück und entschuldigte sich in einer offiziellen Stellungnahme: "Ich möchte mich voll und ganz für den Schmerz und Kummer entschuldigen, den meine Zitate in dem Interview verursacht haben. Das Zitat hat sich darauf bezogen, dass ich hoffe, dass ein paar wenige falsche Anschuldigungen nicht den Tsunami an heldenhaften Stimmen überschatten können, die die Wichtigkeit der #MeToo Bewegung unterstreichen."

(red)