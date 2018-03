Liz Hurley plaudert fünftes Kind von Hugh Grant aus

Anfang Jänner wurde bekannt, dass Anna Eberstein (35) das dritte Kind von Hugh Grant (57) erwartet. Das Paar hält das Privatleben sehr geheim, Sohn John wurde 2012 geboren, das zweite Kind kam 2015 zur Welt. Geschlecht und Name sind allerdings nach wie vor nicht bekannt.

Kaum verwunderlich also, dass die frohe Botschaft über das Neugeborene nicht von Hugh Grant selber sondern von seiner Ex Elizabeth Hurley in die Welt getragen wurde.

"Er hat jetzt fünf"

In einer US-Talkshow auf die vier bisherigen Kinder angesprochen, sagte sie: "Er hat letzte Woche wieder eines bekommen. Er hat jetzt fünf".

Laut Hurley sei Grant ein "bezaubernder, sehr, sehr süßer Vater".

Mit der Rezeptionistin Tinglan Hong hat Grant Tochter Tabitha sowie den Sohn Felix. Alle fünf Kinder zeugte er jenseits der 50.

(baf)